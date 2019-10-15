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Kocaeli'de bir evde patlama! Baba ve kızı öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 16:11 | Son Güncelleme

Kocaeli Derince'de bir evde henüz belirlenemeyen bir sebeple evde patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle çıkan yangın sonucunda baba ve down sendromlu kızı öldü, anne yaralandı.

Dumlupınar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, 112 Acil Servis ve doğal gaz şirketi ekipleri sevk edildi.

BABA VE KIZININ CESEDİNE ULAŞILDI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangının kontrol altına alınmasının ardından evde yapılan incelemede, Mehmet Hilmi İlkinci ve down sendromlu kızı Zümra İlkinci'nin cesedine ulaşıldı.

ANNE HASTANEYE KALDIRILDI

Ağır yaralanan anne Fadime İlkinci ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Patlamanın etkisiyle çevredeki bazı evlerin de camları kırıldı.

PATLAMANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesi devam ediyor. Ekiplerin patlamanın nedenini belirlemek için başlattığı çalışma sürüyor.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli patlama yangın

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