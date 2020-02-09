Kocaeli'de bir hastadan 199 tane taş çıkartıldı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşayan Ahmet İşçimen, idrar yaparken zorlanma ve kanama olduğunu fark edince soluğu Körfez Devlet Hastanesinde aldı. Üroloji Polikliniğinde Uz. Dr. Ercan Aydınoğlu tarafından kontrolleri yapılan Ahmet İşçimen’in

mesanesinde taş olduğu tespit edildi. Yapılan kontrollerin ardından İşçimen ameliyata alındı. Yapılan 4 saatlik operasyonun ardından Aydınoğlu’nun mesanesinden 199 adet nohut büyüklüğünde taş çıkartıldı. Başarılı operasyonun ardından sağlığına kavuşan İşçimen, gördüğü taşlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Hastanın tedavi süreci hakkında bilgiler veren Uzm. Dr. Ercan Aydınoğlu, “Hastamızın idrar yapmakla ilgili yaşadığı güçlükler ve idrarda kanamasının olduğu tespit edildi. İdrarda kanama görüntülenmesi sonrası yapılacak ilk şey görüntüleme olacaktı. Ultrason görüntülerine baktığımız zaman mesane bölümünde çok sayıda taş izlendi. Bunun dışında da mesane duvar kalınlığı ve prostat hacminin izlenmesi tespit edildi. Prostat hacmi oldukça dev bir adenom şeklinde ve mesane çıkışını kapatan bir şekilde mesane çıkışında dil gibi uzandığı gözlendi. Hastamızın tedavisinde spinal anesteziyi kullandık. Belden yapılan ince bir iğne ile belden aşağısını hissetmeyecek şekilde ağrı konforunun sağlanmasıyla işlem yapıldı. İşlem süresi de oldukça aşacak boyutta, yaklaşık 4 saate yakın bir işlemimiz oldu. Bu işleme iki operasyon süresini de kattığınızı hesap etmek lazım” dedi.