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Kocaeli'de bir kadın silahlı kavgada öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2019 14:54 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada Ebru Tenk (34), tabancayla vurularak öldürüldü. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kocaeli'de bir kadın silahlı kavgada öldürüldü

Olay, saat 03.00 sıralarında, Sırrıpaşa Mahallesi Girgin Sokak’ta meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği belli olmayan tabancadan çıkan 2 kurşunla Ebru Tenk vuruldu. Tenk, yere yığılırken, kavgaya karışanlar olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Ebru Tenk yaklaşık 200 metre uzaklıktaki Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ebru Tenk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Eşinden ayrıldığı öğrenilen bir çocuk annesi Ebru Tenk'in cenazesinin yarın Düzce'de toprağa verileceği bildirildi.

(DHA)

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Kocaeli ebru tenli Silahlı kavga

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