Kocaeli'de büyük yangın! 4 kişi hayatını kaybetti

Çayırova'ya bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan ev tekstil ürünleri fabrikasında, saat 09.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Lojistik deposu olarak da kullanılan fabrikadaki yangını görenler, itfaiyeye haber verdi. Alevler, fabrikanın tamamını sararken, gökyüzü siyah dumanla kaplandı. Yangın sırasında patlamalar da olurken, Çayırova, Gebze, Darıca, İzmit ve İstanbul'dan itfaiye ekipleri olay yerine geldi. İtfaiye görevlileri, fabrikanın her köşesinden yangına müdahale etti.

4 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ



Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastanelere kaldırıldı. Soğutma çalışmalarının ardından itfaiye ekipleri yanan fabrikaya girdi. Fabrikada bulunan 4 işçinin yaşamını yitirdiği belirlendi. İtfaiye ekipleri fabrikada başka kimsenin olup olmadığını kontrol ediyor.

Kaynak: AA



