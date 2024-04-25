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  4. Kocaeli'de büyükşehirle ilçe belediye karşı karşıya geldi! Ekipler birbirine girdi, CHP'li başkan isyan etti: Müdürüm darp edildi!

Kocaeli'de büyükşehirle ilçe belediye karşı karşıya geldi! Ekipler birbirine girdi, CHP'li başkan isyan etti: Müdürüm darp edildi!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
25.04.2024 11:39
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AK Partili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile CHP'li İzmit Belediyesi karşı karşıya geldi. İki belediyenin ekipleri arasında arbede yaşanırken; İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Artık bu kadarı da fazla" diyerek arbede anına ait görüntüleri paylaştı. Fen İşleri Müdürü'nün darp edildiğini savunan Hürriyet, bu işin peşini bırakmayacaklarını söyledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle İzmit Belediyesi Fen İşleri ekipleri karşı karşıya geldi. Sosyal medya hesabından yaşananlara isyan eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ni suçladı.

İZMİT BELEDİYE BAŞKANI KAPLAN: ARTIK BU KADARI DA YETER!

Arbedenin yaşandığı anlara ait görüntüleri de paylaşan Hürriyet "Artık bu kadarı da fazla" diyerek isyan etti. Hürriyet, söz konusu paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Büyükşehir ekipleri bizim fen işleri ekiplerine saldırıyor. Biz uzlaşı dedikçe artık iş sinsi sinsi engellemeyi de aştı, fiziki saldırıya kadar vardı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bizden Tügva ve Ensar’ın hıncını alıyor anlaşılan!"

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Söz konusu paylaşımın ardından olay yerine gelen Hürriyet, burada da bir açıklama yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ı "bu yanlıştan" dönmeye davet etti. Hürriyet konunun peşini bırakmayacağını, hukuki yollar ile gerekeni yapacağını ifade etti.

Hürriyet konuşmasının devamında, şu ifadeleri kullandı;

"Bugün bu yapılan gerçekten sinsi bir plan. Bugün bu yapılan bizi toplum önünde küçük düşürmeye ya da bizi toplum önünde yanlış bir şeye şevk etmeye dönük, böyle sabah sabah organize olunmuş. Muhtarın haberi yok. Yan tarafta okul var okulun idarenin haberi yok. Hastaneden alınmış bir resmi resmi yazı ve onay yok. Paldır küldür Büyükşehir ekipleri bizim alanımıza giriyor, yolu kapatıyor.

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“KABUL EDİLEBİLİR BİR ŞEY DEĞİL”

Benim ekiplerim burada yol düzeltmek ve hafta sonu asfalt hazırlığı yapmak üzere buraya geliyor ve bu manzara ile karşılaşıyor. Bizim ekiplerimizi buraya kendi alanımıza almıyorlar. İş makinalarım giremiyor ve üzerine de benim arkadaşlarımı, çalışanlarımı burada darp ediyorlar. Bu gerçekten kabul edilebilir bir şey değil.

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“FEN İŞLERİ MÜDÜRÜM CİDDİ BİR DARBA UĞRADI”

Artık bu yanlıştan Büyükşehir bir an önce dönmeli. Biz kendi sorumluluk alanlarımızı yaparız kardeşim. Bizim bu konuda hiçbir şeye ihtiyacımız yok, sadece engel olmasınlar. Bununla ilgili de gereken bütün yasal haklarımızı kullanacağız. Fen İşleri Müdürüm bugün gerçekten ciddi bir darba uğramıştır. Burada bütün çalışan arkadaşlarım da ciddi bir fiziki müdahaleye uğramıştır. Bu gerçekten kabul edilebilir bir şey değildir."

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli İzmit Fatma Kaplan Hürriyet
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