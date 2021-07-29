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Kocaeli'de çıkan yangının sebebi belli oldu

29.07.2021 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, ormanlık alandaki yangına, çevre temizliği yapmak için eski tahta parçalarını tutuşturan kişinin neden olduğu tespit edildi.

Kocaeli'de çıkan yangının sebebi belli oldu

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde ormanlık alanda öğle saatlerinde meydana gelen yangının çıkış nedeninin belirlendiği aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan araştırmada, bahse konu bölgede bulunan 5 No'lu Özel Halk Otobüsü Kooperatifi işletmesinin çalışanı H.İ'nin, çevre temizliği yapmak için eski tahta parçalarını bir araya toplayarak yaktığı anlaşılmıştır. Bu esnada ateşin çalılık alana sıçrayarak kontrolünden çıkması sonucu yaklaşık 20 dönümlük çalılık alan yanmış, daha sonra yangın soğutma çalışmalarına başlanmıştır."

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Açıklamada, şüpheli H.İ. hakkında, "taksirle yangına sebebiyet verme ve 6831 sayılı Orman Kanunu'na muhalefet" suçlarından gerekli işlemlerin yapılacağı ifade edildi. (AA)

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yangın Kocaeli
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