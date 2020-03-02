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  4. Kocaeli'de D-100’de zincirleme kaza! Yaralılar var

Kocaeli'de D-100’de zincirleme kaza! Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2020 10:44 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Dilovası ilçesi D-100 Karayolu’nda işçi servislerinin de bulunduğu 4 aracın çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu yol havadan görüntülendi.

Kaza, Kocaeli’nin Dilovası ilçesi D-100 Karayolu, Tavşancıl Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan sürücüleri öğrenilemeyen minibüs, TIR, midibüs ve plakası öğrenilemeyen minibüs çarpıştı. Kazada minibüslerde bulunan 9 işçi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar ambulanslara taşındı. Ambulanslarda ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

KİLOMETRELERCE KUYRUK OLUŞTU

Kaza sebebi ile D-100 Karayolu Ankara istikameti trafiğe kapanarak, kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. Olay yerine intikal eden polis ekipleri ise yolda güvenlik önlemi alarak trafiğin tek şeritten ilerlemesini sağladı. Ekipler tarafından olay yerinde yapılan çalışmaların ardından kazaya karışan araçlar çekiciler yardımı ile kaldırıldı. Araçların kaldırılmasının ardından D-100 Kara yolu Ankara istikameti yaklaşık 1 saat sonra trafiğe açıldı. Oluşan uzun araç kuyruğu ise havadan görüntülendi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Dilovası zincirleme kaza

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