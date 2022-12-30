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  4. Kocaeli'de dehşet olay! Darbettiler, kurşun sıktılar, vurulmayınca bıçakladılar...

Kocaeli'de dehşet olay! Darbettiler, kurşun sıktılar, vurulmayınca bıçakladılar...

30.12.2022 23:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay Kocaeli’nin İzmit ilçesinde meydana geldi. Y.Ş. (26) isimli şahıs ile bir grup arasında tartışma çıktı. 26 yaşındaki genci darbeden grup önce silahla ateş etti, vurulmayınca bıçakla yaraladılar. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Kocaeli'de dehşet olay! Darbettiler, kurşun sıktılar, vurulmayınca bıçakladılar...

Olay, İzmit ilçesi Bekirdere Mahallesi Mehmet Çağlar Sokak’ta yer alan Sefa Uzun Türk Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre Y.Ş. (26) isimli şahıs ile bir grup arasında tartışma çıktı. Yerini kavgaya bırakan tartışmada 26 yaşındaki genci darbeden grup, önce silahla ateş etti vurulmayınca bıçakla yaraladılar.

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SALDIRGANLAR ARANIYOR

Meydana gelen olayda saldırganlar olay yerinden kaçarken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı genç, Kocaeli Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli dehşet

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