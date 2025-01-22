Kocaeli’de dehşete düşüren olay! Taksici yol kenarında boğazı kesilmiş halde bulundu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yol kenarında boğazı kesilmiş halde bulunan ticari taksi sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinin 600 metre ilerisinde ise şahsın taksisi bulundu.

Olay, Serdar Mahallesi Arızlı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalılık alanda yol kenarında kanlar içinde hareketsiz yatan şahsı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, boğazı kesilen erkek şahsı hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen şahıs kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yapılan araştırmalarda ölen şahsın taksici Emre Bayram olduğu öğrenildi. Bayram'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Bayram'ın 41 T 0534 plakalı ticari taksisi ise cesedin bulunduğu yerin 600 metre ilerisinde bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır