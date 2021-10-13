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Kocaeli'de dehşette kan donduran detay! "Senin kanın bana helaldir" diyerek ateş açmış

13.10.2021 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, husumetlisiyle karşılaştığı sokakta tabancayla ateş açarak, 2 kişiyi yaralayan tutuklu Muhammet Ali Ç. (18) hakkında düzenlenen iddianame, Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianameye göre, husumetlisi Yusuf P.'ye doğru ateş ettiği sırada "Senin kanın bana helaldir" diye bağıran Muhammet Ali Ç., 59 yıl hapis istemiyle yargılanacak.

Kocaeli'de dehşette kan donduran detay! "Senin kanın bana helaldir" diyerek ateş açmış

Olay, 18 Nisan'da, Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi'nde meydana geldi. Yanında E.Ç. ve İ.Ç. olan husumetlisi Yusuf P. ile karşılaşan Muhammet Ali Ç., tabancayla 3'üne doğru ateş açınca alışveriş yapan Ekrem Gelturan ve Mehmet Ali Yıldırım'ı yaraladı. Kaçarken polis tarafından yakalanan ve olay tarihinde 17 yaşında olan Muhammet Ali Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianame, Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

KÜFREDİP "SENİN KANIN BANA HELALDİR" DEMİŞ

İddianamede; olay günü Muhammet Ali Ç.'nin, daha önce ağabeyi Faruk Ç.'yi silahla amcasının oğlu Abdullah Ç.'yi ise bıçakla yaralayan Yusuf P. ile sokakta karşılaştığı ve yanındakilere de bu olaylar nedeniyle kin güttüğü, tabancayla Yusuf P. ve yanındaki E.Ç. ile İ.Ç.'ye doğru ateş etmeye başladığı belirtildi. Muhammet Ali Ç.'nin, ateş ettiği sırada Yusuf P.'ye yönelik ağza alınmayacak küfürler ettiği ve "Senin kanın bana helaldir" diye bağırdığı bilgisine de yer verildi.

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59 YIL HAPİS TALEBİ

Cumhuriyet savcısı, Muhammet Ali Ç.'nin Yusuf P.'ye yönelik 'hakaret', 'silahla tehdit', 'kan gütme saikiyle öldürmeye teşebbüs'; Yusuf P.'nin yanındaki E.Ç. ve İ.Ç.'ye yönelik 'olası kastla öldürmeye teşebbüs', yaralanan Ekrem Gelturan ve Mehmet Ali Yıldırım'a yönelik ise 'olası kastla silahla yaralama' suçlarını işlediğinin sabit olduğunu belirterek toplam 59 yıl hapis cezası verilmesini istedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli silahlı saldırı
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