HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kocaeli'de dev fuhuş operasyonu! Ekipler tam 2 ay boyunca takip etti

Kocaeli'de dev fuhuş operasyonu! Ekipler tam 2 ay boyunca takip etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2020 00:48 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü cezaevine gönderildi.

Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 2 aydır sürdürülen çalışmalar kapsamında fuhuşa aracılık yapıldığı ve yer temin edildiği ileri sürülen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde 17'si yabancı uyruklu kadın olmak üzere 46 kişi yakalandı. Fuhuş yaptığı değerlendirilen yabancı uyrukluların işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği, 29 kişinin ise ifadelerinin ardından emniyetten salıverildiği öğrenildi.

22 DAİRE MÜHÜRLENDİ

Fuhuş yapıldığı belirlenen 22 daire de ekiplerce mühürlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen fuhuşa aracılık yapıldığı ve yer temin edildiği ileri sürülen şüphelilerden 2'si kadın 4 kişi çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir? Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir?
PARTNERVuruş sırasında göğüslerini açtıVuruş sırasında göğüslerini açtı
Engelli basketbol takımını taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralıEngelli basketbol takımını taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fuhuş operasyonu Gebze Kocaeli

En Çok Okunan Haberler

Chloe Loughnan'ın bölüm başına istediği ücret...

Chloe Loughnan'ın bölüm başına istediği ücret...

Tayland'da bir asker kalabalığa ateş açtı: 12 ölü

Tayland'da bir asker kalabalığa ateş açtı: 12 ölü

Babası tarafından öldürülen Şeyma Yıldız'ın annesi konuştu

Babası tarafından öldürülen Şeyma Yıldız'ın annesi konuştu

Hadise'den cesur elbise

Hadise'den cesur elbise

Terör estiren kızlar yine adli kontrolle serbest kaldı

Terör estiren kızlar yine adli kontrolle serbest kaldı

Elazığ'da fayın kırılma anı deprem çizgisi oluşturdu!

Elazığ'da fayın kırılma anı deprem çizgisi oluşturdu!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Diyarbakır'da operasyon! Yunus Memiş gözaltına alındı

Diyarbakır'da operasyon! Yunus Memiş gözaltına alındı

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Uçak kazasında hayatını kaybetmişti! Fotoğrafları ortaya çıktı

Uçak kazasında hayatını kaybetmişti! Fotoğrafları ortaya çıktı

RTÜK'ten Fatih Portakal kararı!

RTÜK'ten Fatih Portakal kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karabük'te kar eğlencesi hastanede bitti

Kar eğlencesi hastanede bitti

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait 200 askeri araç İdlib’e girdi

TSK’ya ait 200 askeri araç İdlib’e girdi

Engelli basketbol takımını taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı

Engelli basketbol takımını taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı

Esenyurt’ta kontrolden çıkan otomobil iki araca çarptı: 3 yaralı

Esenyurt’ta kontrolden çıkan otomobil iki araca çarptı: 3 yaralı

8 Şubat 2020 Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgula

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı

MSB'den 'Bizler Türk milletinin gücüyüz' paylaşımı

MSB'den 'Bizler Türk milletinin gücüyüz' paylaşımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.