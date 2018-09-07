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Kocaeli'de dev operasyon; 800 kilo kokain ele geçirildi! Değeri 6 milyar TL

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 17:06 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde jandarma ekiplerinin limana yanaşan gemiye düzenlediği operasyonda, 800 kilo kokain ele geçirildi. Ele geçirilen miktarın, bir operasyonda ele geçirilen dünyanın 3'üncü, Türkiye'nin ise en büyük miktarı olduğu açıklandı. Kokainin, Türkiye ile Avrupa ülkelerine dağıtılmak üzere Güney Amerika'dan getirildiği tespit edildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurt dışından deniz yoluyla yüklü miktardaki kokain getirileceği bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmalar sonucunda 7 Ağustos tarihinden itibaren takibe alınan geminin 8 Ağustos günü saat 01.00 sıralarında Körfez ilçesinde bulunan bir limana yanaştığı tespit edildi. Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla limana yanaşan gemiye operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri, gemiden indirilen konteynerleri X- Ray cihazı ile taramadan geçirdi.

KESKİN KOKULU KİMYASAL MADDE İÇERİSİNDE GİZLENMİŞ

Taramalar sonucunda konteyner içerisinde sanayi tipi olarak adlandırılan çuvallar olduğu, bu çuvallarda ise karbon çeliği ve paslanmaz çelik üretiminde kullanılan ferro silikon maddesi bulunduğu belirlendi. Zehir tacirlerinin keskin kokulu malzeme içine sakladıkları kokaini narkotik köpeği 'Vira' buldu. 'Vira' nın verdiği tepkiler üzerine boşaltılan çuvallarda ferro silikon maddesinin içerisinde spor çantalara konulan 1'er kiloluk paketler halinde 800 kilo kokain ele geçirildi.

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DEĞERİ 6 MİLYAR TL

Kocaeli'de jandarmanın operasyonu ile 800 kilo kokain ele geçirilirken, değerinin 6 milyar TL olduğu belirtildi.

Güney Amerika'da bir ülkeden konteynerde ferro silikon maddesi yüklü çuvalların içerisine yerleştirilen kokainin Türkiye'ye getirildiği bilgisi üzerine geminin Türk karasularına girmesinin ardından takibe alındığı, İzmit Körfezi'ne girmesi ile birlikte de operasyonun yapıldığı bildirildi.

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DÜNYADA 3'ÜNCÜ TÜRKİYE'DE EN BÜYÜK

Kokain miktarının, bugüne kadar tek seferde ele geçirilen dünyada 3'üncü büyük, Türkiye'de ise en büyük miktar olduğu belirtildi. Kokainin, Türkiye ve Avrupa ülkelerine dağıtımının yapılmak üzere Güney Amerika'dan getirildiği saptandı.

GÖZALTI YOK

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, "Güvenlik birimlerimiz bir gemideki konteyneri tespit edip bununla ilgili çalışmaları ortaya koydular. Spor çantalar içerisinde saklanmış kokain maddesi 'Vira' isimli köpeğin tespitiyle yakalandı. Kokain 800 kilodur ve çok önemli bir miktardır. Bugüne kadar oldukça yüksek olan bir miktardır. Körfez Cumhuriyet Savcılığı ile jandarmamızın takibi sonucu yapılmıştır. Gümrük Muhafaza da emniyet birimlerimizle koordineli çalışmıştır. 800 kilo kokain imha edilmek üzere jandarmada beklemektedir. Yasal işlemleri yapılarak süreç tamamlanmış olacaktır. Yurt dışından bir ülkeden gemiyle yükler arasına sıkıştırılarak getirilen kamuflaj olarak köpeklerin koku almasını engelleyecek bir kokan maden içerisinde getirilmiş. Türkiye üzerinden başka ülkelere sevki konusunda henüz bir tespitimiz yok. Şu aşamada gözaltına alınan kimse yok" dedi.

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Neden basina veriyorsunuz bu haberi , Satin el altindan Avrupa ya kardesim. Bu ulkenin paraya ihtiyaci var. Ben devletin yerinde olsam gider Avrupadaki kartellerle anlasir ulkede kokain uretirim. Sat Amerikaya ulkenin dis borcu 1 senede kapanir gider. Zamaninda pek cok ulke bu isi yapti ekonomi için..
satın avrupaya amerikaya cari açığı kapatın
niye imha ediliyor anlamıyorum, ekonomiye kazandırılamaz mı. ilaç sanaisinde falan kullanılamaz mı.
ohh elinize sağlık güneyi kuzeyi heryeri pislik amerikanın bir darbede kokainden vurun trumpa
bide kalıba basılmıs bırakın geçsin ya ne olcak
emegi gecenlere tesekkurler..uyusdurucuya karsi mucadele cok onemli..
satalım parasıyla yeni bi saray daha yaparız.sonuçta ülkenin geleceği sarayların saltanatına bağlı...
jandarmanın kanalları iyi çalışmış ne şüphesi? ihbar şimdi 5 kişi yakalama ekibinde ise 300 kişiyi ödüle yazarlar. toprak malsülleri ofiside 5 senede ödeme cıkartır ikramiye yani, hadi gine iyisiniz bi maaş cepte neticede
Vartolu nun mallarını yine patlatmışlar.
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