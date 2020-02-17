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  4. Kocaeli'de düğünden dönenleri taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Kocaeli'de düğünden dönenleri taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2020 02:16 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, katıldıkları düğünden dönenlerin bulunduğu minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Kocaeli'de düğünden dönenleri taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Yaşar G'nin kullandığı minibüs, Anadolu Otoyolu Şekerpınar gişelerinden yan yola girdiği sırada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp bariyerlere çarparak devrildi.

Kazayı görenlerin bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile aralarında çocukların da olduğu minibüsteki 10 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle yan yolda kontrollü sağlanan ulaşım, minibüsün olay yerinden kaldırılmasıyla birlikte normale döndü. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli trafik kazası

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