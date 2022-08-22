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Kocaeli’de ele geçirildi! Değerine paha biçilemiyor

22.08.2022 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada, İbranice işaret ve semboller içeren tarihi deri kitap ile deri kemer ele geçirildi. Malzemelere el konulurken gözaltına alınan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Kocaeli’de ele geçirildi! Değerine paha biçilemiyor

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışlar devam ediyor. Bu çerçevede Gebze ilçesinde bir araçta yapılan kontrollerde torpido bölümünde gizlenmiş İbranice işaret ve semboller içeren deri kitap ile kemer ele geçirildi.

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Malzemelere el konulurken araçta bulunan Z.Y. ve Z.Y. isimli 2 şahıs ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İHA

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Kocaeli
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