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Kocaeli'de eşi kapıyı geç açınca şüphelenen adam, köylüsünü balkondan kaçarken yakaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2018 20:54 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde M.S. (39), balkondan atlayıp kaçan, eşiyle birlikte olduğunu iddia ettiği köylüsü E.S.'yi yakalayıp, boğazından ve başından bıçaklayarak yaraladı.

Kocaeli'de eşi kapıyı geç açınca şüphelenen adam, köylüsünü balkondan kaçarken yakaladı

Olay, öğleden sonra, Gebze ilçesi İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. M.S., kardeşi M.S. ile birlikte eve geldi. M.S. kapıyı çaldığında eşi E.S. (33), "Bekle üzerimi giyiniyorum" diye seslendi.

BOĞAZINDAN VE BAŞINDAN BIÇAKLADI

Şüphelenip dışarı çıkan M.S., köylüsü E.S.'nin birinci kattaki evinin balkondan atlayıp kaçtığını gördü. M.S. peşine düştüğü E.S.'yi 200 metre ileride yakaladı. M.S. üzerindeki bıçağı çıkartarak eşiyle birlikte olduğunu öne sürdüğü E.S.'nin boğazına ve başına sapladı.

YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan, boğazında 2 santim, başında da 2 santim kesik olan E.S.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Polis, olay sonrası M.S.'yi gözaltına aldı. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Gebze bıçaklama

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