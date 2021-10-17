Kocaeli'de eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı

Alınan bilgiye göre, S.Ç, boşanma aşamasında olduğu eşi A.Ç'nin çalıştığı İzmit Seka Park'ta bulunan kafeteryaya gitti.

Burada mutfak görevlisi olarak çalışan A.Ç. ile S.Ç. arasında tartışma çıktı.

KAFE ÇALIŞANLARI ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Tartışma sırasında eşini bıçaklayan S.Ç, kafeterya çalışanlarınca etkisiz hale getirildi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, yaralı kadını İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan S.Ç. emniyete götürüldü.

A.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. (AA)



