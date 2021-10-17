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Kocaeli'de eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı

17.10.2021 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın tedavi altına alındı. Saldırgan şahıs kafe çalışanları tarafından etkisiz hale getirildi.

Kocaeli'de eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı

Alınan bilgiye göre, S.Ç, boşanma aşamasında olduğu eşi A.Ç'nin çalıştığı İzmit Seka Park'ta bulunan kafeteryaya gitti.

Burada mutfak görevlisi olarak çalışan A.Ç. ile S.Ç. arasında tartışma çıktı.

KAFE ÇALIŞANLARI ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Tartışma sırasında eşini bıçaklayan S.Ç, kafeterya çalışanlarınca etkisiz hale getirildi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, yaralı kadını İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan S.Ç. emniyete götürüldü.
A.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli İzmit
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