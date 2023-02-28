HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kocaeli'de eşini katledip kaçmıştı! Kan donduran sözler: Bize büyü yapıldı, asılmak istiyorum

Kocaeli'de eşini katledip kaçmıştı! Kan donduran sözler: Bize büyü yapıldı, asılmak istiyorum

28.02.2023 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de bir koca, eşini sırtından bıçaklayarak öldürdükten sonra 5 yaşındaki çocuğunu da alıp kaçtığı Sakarya'da yakalanmıştı. Tutuklu sanık mahkemede yaptığı açıklamayla kan dondurdu. Eşini bıçakladığını hatırlamadığını söyleyen koca, "Asılmak istiyorum. Eşimin yaşayıp yaşamadığını bilmiyorum. Adapazarı'na gidip bakmak istiyorum. Sonra kendimi öldüreceğim. Bize büyü yapıldı" dedi.

Kocaeli'de eşini katledip kaçmıştı! Kan donduran sözler: Bize büyü yapıldı, asılmak istiyorum

Korkunç olay, geçtiğimiz yıl 30 Mart'ta Kocaeli'de meydana geldi. Hacı P. isimli kişi, eşini sırtından bıçaklayarak 5 yaşındaki çocuğunu da alıp kaçtığı Sakarya'da yakalanmıştı. Eşinin saldırısına uğrayan kadın ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili görülen davanın duruşmasında tanık olarak dinlenen Koray İ., "Hacı, eşini hastaneye götürmek istiyordu ancak Ayşe kabul etmiyordu. Hacı bana, 'Ayşe’ye cinler musallat olmuş' derdi" dedi. Sanığın ve maktulün sürekli kavga ettiklerini söyleyen sanığın ablası Sultan A. "Ayşe büyü işleriyle uğraşıyordu, muskaları vardı. Birden kendini kaybediyor, çıldırıyordu" diye konuştu. Katil zanlısı koca ise kendilerine büyü yapıldığını ifade ederek "Asılmak istiyorum. Eşimin yaşayıp yaşamadığını bilmiyorum. Adapazarı'na gidip bakmak istiyorum. Sonra kendimi öldüreceğim" diyerek kendini savundu.

AW838231_02

EŞİNİ SIRTINDAN BIÇAKLAYIP ÖLDÜRDÜ

Erenler Mahallesi Kamer Sokak'taki evde 30 Mart 2022 tarihinde meydana gelen olayda iddiaya göre, Hacı P. isimli şahıs, tartıştığı eşi Ayşe P.'yi sırtından bıçaklayarak yaraladıktan sonra 5 yaşındaki çocuğunu da yanına alarak kayıplara karışmıştı. Ayşe P. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, şüpheli koca ise Sakarya'da gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

AW838231_01

"HACI BANA 'AYŞE'YE CİNLER MUSALLAT OLMUŞ' DERDİ"

Olayla ilgili duruşma 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık Hacı P., öldürülen Ayşe P.'nin ailesi, taraf avukatları ve tanıklar katıldı. Gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından duruşmada tanık olarak dinlenen Koray İ., "Hacı aile dostumuzdur. Hacı eşinin psikolojik sorunları olduğunu söyleyerek benden yardım isterdi. Hacı eşini hastaneye götürmek istiyordu ancak Ayşe kabul etmiyordu. Hacı bana, 'Ayşe’ye cinler musallat olmuş' derdi. Ayşe, Hacı'ya küfrederek, 'Neden aile sorunlarımızı başkalarına anlatıyorsun' diyordu. Hacı ise 'Seni hastaneye götürmek istiyorum ancak sen kabul etmeyince eşimizden, dostumuzdan yardım istiyorum' diyordu. Ayşe'nin Hacı'ya karşı saldırgan davranışları oluyordu. Daha önce bana da üç harfliler musallat olmuş, Hacı yardımcı olmuştu. Ayşe'ye, 'Benim başıma geldi, sana yardımcı olalım' dediğimde kızıyordu" dedi.

AW838231_03

"BİRDEN KENDİNİ KAYBEDİYOR, ÇILDIRIYORDU"

Sanığın ve maktulün sürekli kavga ettiklerini söyleyen sanığın ablası Sultan A. ise, "Ayşe büyü işleriyle uğraşıyordu, muskaları vardı. Birden kendini kaybediyor, çıldırıyordu. Bir keresinde kaynar çaydanlığı eşinin üstüne atıyordu, zor tuttum. Başka bir gün ise engelli oğlumu bıçakla tehdit ettiğini duydum. Bunun üzerine evimden gitmelerini istedim" diye konuştu.

"HOCA İKİSİNE ÜÇ HARFLİLERİN MUSALLAT OLDUĞUNU SÖYLEMİŞ"

Ayşe’nin çok geçimsiz olduğunu söyleyen sanığın ablası Nazlı İ. de, "Ayşe balkona çıkar, 'Sana karılık yapmayacağım, başkalarına yapacağım' diye bağırırdı. Tüm mahalle kardeşimin çektiklerine şahittir. Ayşe bir keresinde mutfaktan bıçak alıp, 'Seni öldüreceğim' diyerek Hacı’nın üstüne saldırdı. Ayşe bana, 'Ben Hacı'yı eş olarak değil domuz olarak görüyorum' diyerek hocaya gitmek istediğini söyledi. Hacı ve Ayşe birlikte hocaya gittiler. Hoca, ikisine üç harflilerin musallat olduğunu söylemiş" şeklinde konuştu.

"BİZE BÜYÜ YAPILDI, ASILMAK İSTİYORUM"

Geçen celse eşini bıçakladığını hatırlamadığını söyleyen Hacı P. bugünkü savunmasında ise, "Asılmak istiyorum. Eşimin yaşayıp yaşamadığını bilmiyorum. Adapazarı'na gidip bakmak istiyorum. Sonra kendimi öldüreceğim. Bize büyü yapıldı" dedi.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hastanedeki akılalmaz iddiaya açıklama geldi!Hastanedeki akılalmaz iddiaya açıklama geldi!
İstanbul'dan deprem göçü: Talep patladı! Buralara taşınıyorlarİstanbul'dan deprem göçü: Talep patladı! Buralara taşınıyorlar
5.6'lık korkutan deprem! 15 saniye sürdü...5.6'lık korkutan deprem! 15 saniye sürdü...
Anahtar Kelimeler:
cinayet kadın cinayeti Kocaeli

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan Elbistan'da... O pankart dikkat çekti!

Erdoğan Elbistan'da... O pankart dikkat çekti!

Paylaşımı tepki toplamıştı: Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan gözaltına alındı

Paylaşımı tepki toplamıştı: Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan gözaltına alındı

'Fay hattı geçiyor' dedi ve uyardı: 'Biz depremden kurtulamayız'

'Fay hattı geçiyor' dedi ve uyardı: 'Biz depremden kurtulamayız'

Depremlerden sonra iki belediyeden dikkat çeken karar! Artık zorunlu olacak

Depremlerden sonra iki belediyeden dikkat çeken karar! Artık zorunlu olacak

Gideceği yer de tartışma yarattı akıllara Celal Şengör geldi

Gideceği yer de tartışma yarattı akıllara Celal Şengör geldi

EYT’liler dikkat! EYT’de ilk maaş ne zaman yatacak? Uzman isim SSK ve Bağkur emeklisi için tek tek açıkladı

EYT’liler dikkat! EYT’de ilk maaş ne zaman yatacak? Uzman isim SSK ve Bağkur emeklisi için tek tek açıkladı

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.