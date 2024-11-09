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  4. Kocaeli'de eşini uykusunda öldürdü! Cezaevinden 3 gün önce çıkmış

Kocaeli'de eşini uykusunda öldürdü! Cezaevinden 3 gün önce çıkmış

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
09.11.2024 17:51
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Kocaeli'de cezaevinden izinli çıkan Yakup Söğütçü, henüz bilinmeyen bir nedenle 3 çocuk annesi eşi Esma Söğütçü'yü uykusunda boğarak öldürdü. Kaçan şüpheli yakalanırken, Yakup Söğütçü'nün 'Uyuşturucu' suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden 3 gün önce izne geldiği öğrenildi.

Kocaeli'de eşini uykusunda öldürdü! Cezaevinden 3 gün önce çıkmış

Olay, sabah saatlerinde Adem Yavuz Mahallesi 2301 Sokak'taki 3 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. İddiaya göre; Yakup Söğütçü 10 yıldır evli olduğu eşi Esma Söğütçü'yü henüz bilinmeyen bir nedenle uykusundayken boğdu.

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KOMŞULAR İHBAR ETTİ

Evden gelen sesler sonrası komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Esma Söğütçü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. 3 çocuk annesi Söğütçü'nün cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

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CEZAEVİNDEN 3 GÜN ÖNCE ÇIKMIŞ

Kaçan şüpheli yakalanırken, Yakup Söğütçü'nün 'Uyuşturucu' suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden 3 gün önce izne geldiği öğrenildi. Olay ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Kocaeli
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