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Kocaeli'de eşiyle tartışınca kendisini yaktı! Dehşet anlarının görüntüsü ortaya çıktı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
VİDEO  | 21.10.2019 17:50 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, eşiyle tartıştıktan sonra kendisini ateşe veren Volkan Y.'nin can havliyle etrafta koşturup, balık tezgahlarının üzerine atladığı, esnafın üzerine su döktüğü anların görüntüleri ortaya çıktı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, eşiyle tartışan Volkan Y., üzerine benzin dökerek, kendisini ateşe verdi. Esnaf, su döküp, Volkan Y.'yi alevlerden kurtardı. Dehşet anlarına ait görüntüler güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde, Gölcük Merkez Mahallesi'ndeki iş merkezinde meydana geldi.

BENZİN DÖKÜP, KENDİSİNİ ATEŞE VERDİ

Eşiyle tartışan Volkan Y., üzerine benzin dökerek, çakmağı ateşleyip, kendisini ateşe verdi. Volkan Y., alevler içinde kalırken, çevredeki balıkçılar da kovalarla üzerine su döktü. Kıyafetleri yanan ve vücudunun bir kısmında yanıklar oluşan Volkan Y. için sağlık ekibi çağrıldı. İş merkezine gelen sağlık görevlileri, Volkan Y.'yi ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Volkan Y., tedaviye alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli tartışma

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