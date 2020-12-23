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  4. Kocaeli'de evi yanan vatandaş dakikalarca küllerin içinde paralarını aradı

Kocaeli'de evi yanan vatandaş dakikalarca küllerin içinde paralarını aradı

23.12.2020 21:58 | Son Güncelleme:
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Kocaeli'de evi yanan vatandaş dakikalarca küllerin içinde paralarını aradı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde 63 yaşındaki bir vatandaşın yaşadığı konteyner, komşusunun evine gittiği sırada alev alev yandı. Kullanılmaz hale gelen konteynere gelen vatandaş, dakikalarca küllerin arasında yanan paralarını aradı.

Olay, Kocaeli’nin Derince ilçesi Yenikent Mahallesi Kasap Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kemal Güven (63) isimli vatandaşın yaşadığı çelik konteynerde yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

ALEV ALEV YANAN KONTEYNERDEKİ KEDİ TELEF OLDU

Ekipler tarafından yapılan müdahale ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, konteynerde bulunan eşyalar küle döndü. Ekipler tarafından konteynerde yapılan incelemelerde Güven’in içeride olmadığı, konteynerde bulunan bir kedinin telef olduğu belirlendi. Ekipler tarafından telef olan kedi dışarı çıkartıldı. Daha sonra, konteynerde yaşayan Kemal Güven’in komşusunun evine ziyarete gittiği öğrenildi.

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DAKİKALARCA KONTEYNERDEKİ PARALARINI ARADI

Haber verilmesi üzerine Güven olay yerine geldi. Konteynerdeki eşyalarının küle döndüğünü gören Güven, itfaiye ekiplerine içeride 10 bin TL parasının olduğunu söyledi. Daha sonra itfaiye ekipleri içeride kalan eşya parçalarını dışarı çıkarttı. Güven küle dönen eşyaların arasında dakikalarca yanan paralarını aradı. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan incelemelerde de paralar bulunamadı.

YANGININ YAKILAN MUMDAN ÇIKTIĞI TAHMİN EDİLİYOR

Öte yandan, itfaiye ekipleri tarafından yangının sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Yaşadığı konteynerde elektrik olmadığını söyleyen Güven, komşusunun evine gitmeden önce konteyneri aydınlatmak için mum yaktığını ve mumun yere düşmesi ile yangın çıkmış olabileceğini söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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