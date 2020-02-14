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  4. Kocaeli'de evlat dehşeti! Annesini silahla öldürdü

Kocaeli'de evlat dehşeti! Annesini silahla öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2020 10:45 | Son Güncelleme

Kocaeli Kandıra'da psikolojik problemleri olduğu iddia edilen Emrah D., annesini silahla vurdu. Kanlar içinde kalan 64 yaşındaki kadın, olay hayatını kaybederken jandarma Emrah D.'yi gözaltına aldı.

Kocaeli'de evlat dehşeti! Annesini silahla öldürdü

Olay, gece saatlerinde Kandıra ilçesi Çıraklı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Fatma D. (64) ve oğlu Emrah D.’nin (30) yaşadığı evden silah sesleri duyan vatandaşlar, anne ve oğlunun yaşadığı eve gitti. Emrah D’yi evin önünde beklerken gören ve içeri giren vatandaşlar, Fatma D.’yi yatağında kanlar içinde yatarken buldu. Vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri tarafından evde yapılan incelemelerin ardından Fatma D.’nin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Emrah D.’nin psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Kandıra cinayet

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