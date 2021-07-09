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Kocaeli'de fatura ödeme merkezi hakkında dolandırıcılık iddiası

09.07.2021 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde faaliyet gösteren bir fatura ödeme merkezi işletmecisinin çok sayıdaki vatandaşın faturasını ödemeyerek dolandırıcılık yaptığı iddia edildi.

Kocaeli'de fatura ödeme merkezi hakkında dolandırıcılık iddiası

Mimarsinan Mahallesi'ndeki bir fatura ödeme merkezine giderek elektrik, doğalgaz, su ve telefon faturalarını ödeyen vatandaşlar, daha sonraki günlerde faturalarının ödenmediğini belirledi.

Ödeme merkezinin kapalı olmasından şüphelenen müşteriler, polis merkezine giderek iş yeri sahibi F.S.A. hakkında şikayetçi oldu.

Hakan Kurt, gazetecilere, merkezin bir süre önce devredildiğini belirtti.

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"BİR İLÇENİN FATURA PARASINI TOPLAYIP GİTTİLER"

İşletmecilerin ortadan kaybolduğunu ileri süren Kurt, "Şu an kapıya hiç gelmezse 50-60 kişi şikayet için geliyor. Bir ayda yapan sayıyı siz düşünün. Koca bir ilçenin fatura parasını toplayıp gittiler." diye konuştu.

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Mehmet Cebe de çok sayıda vatandaşın dolandırıldığını iddia ederek, "İşletmecinin verdiği makbuzlar sahteydi ve ben sürekli uyarmama rağmen işletmeciler vatandaşları ikna edip gönderiyorlardı." dedi.

Öte yandan mağdur vatandaşların ilçe emniyet müdürlüğüne yaptıkları şikayetlerin devam ettiği öğrenildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Kocaeli
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
2021 oldu hala bu millet neyin kafasını yaşıyo anlam veremiyorum internet bankacılığı yokmu yoksa ptt var banka var

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