Kocaeli'de feci kaza! 3 otomobil birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var

Eskihisar Mahallesi feribot iskelesi yolunda Gebze yönüne giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, karşı yönden gelen Burak Ö. idaresindeki otomobil ve Sebahattin Y'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücüler, Ayşe Y. ve diğer bir otomobilde bulunan kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan biri hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı, sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.

(AA)

