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  4. Kocaeli'de feci kaza! Arabanın motoru yola savruldu

Kocaeli'de feci kaza! Arabanın motoru yola savruldu

03.11.2024 20:43
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Kocaeli'de bir direğe çarpan otomobilin motoru fırlayarak yola savruldu. Feci kazada otomobilden ayrılan parçaların başka bir araca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'de feci kaza! Arabanın motoru yola savruldu

Edinilen bilgiye göre, Yusuf S. (38) idaresindeki 34 DS 1808 plakalı otomobil, D-100 karayolu Ankara istikameti Dilovası mevkisinde değişken mesaj ve trafik işaretleri tabelası direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin motoru yola fırladı.

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4 KİŞİ YARALANDI

Bu sırada seyir halinde olan Mehmet K. hakimiyetindeki 59 AFL 439 plakalı otomobil de yola fırlayan parçalara çarptı. Kazada Yusuf S., Mehmet K., eşi Hamide K., çiftin 5 yaşındaki kızları A. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Kaza nedeniyle yolun Ankara istikametinde ulaşım bir süre aksadı. Trafik, otomobillerin yoldan kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli D-100 Karayolu kaza
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