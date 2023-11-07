Kocaeli'de feci kaza! Araçta sıkıştılar: 2 ölü 7 yaralı!

Edinilen bilgiye göre kaza, D-130 kara yolu İzmit istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki iki otomobil çarpıştı. Feci kazada bazı yolcular araçta sıkıştı. Kazada ilk belirlemelere göre biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan yaralıları araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kaza nedeniyle D-130 kara yolu İzmit istikametinde ulaşım sağlanamıyor. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. (AA-İHA)





