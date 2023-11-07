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  4. Kocaeli'de feci kaza! Araçta sıkıştılar: 2 ölü 7 yaralı!

Kocaeli'de feci kaza! Araçta sıkıştılar: 2 ölü 7 yaralı!

07.11.2023 22:57 | Son Güncelleme:
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kazada araçta sıkışan yolcuları ise itfaiye ekipleri kurtardı. D-130 kara yolu İzmit istikameti de ulaşıma kapandı.

Kocaeli'de feci kaza! Araçta sıkıştılar: 2 ölü 7 yaralı!

Edinilen bilgiye göre kaza, D-130 kara yolu İzmit istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki iki otomobil çarpıştı. Feci kazada bazı yolcular araçta sıkıştı. Kazada ilk belirlemelere göre biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

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ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan yaralıları araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kaza nedeniyle D-130 kara yolu İzmit istikametinde ulaşım sağlanamıyor. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. (AA-İHA)

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trafik kazası Kocaeli

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