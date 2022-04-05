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Kocaeli'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var

05.04.2022 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Dilova ilçesinde işçi servisi ile TIR çarpıştı. Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Araçlardan çıkarılan bazı yaralılar, çimlerin üstünde yardım bekledi.

Kocaeli'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Kocaeli'de TIR ile işçi servisinin çarpışması sonucu gerçekleşen kazada 22 kişi yaralandı. Yaralılardan bazıları araçlardan çıkarıldıktan sonra çimlerde yardım bekledi.

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Kaza, Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi C kapısı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, servis otobüsüyle TIR'ın çarpışması neticesinde kaza meydana geldi. Çarpışmanın şiddetiyle servis otobüsü yan yattı, 22 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Sıkışan bazı yaralılar itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından çıkarıldı. Ağır yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Araçlardan çıkarılan diğer yaralılar ise çimlerin üstünde ilk yardım bekledi.

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Ekiplerin olay yerindeki müdahaleleri sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
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