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Kocaeli'de feci kaza! Evlerine sadece 50 metre kalmıştı... Ölü ve yaralılar var

17.08.2022 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Feci kaza Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde meydana geldi. Fındık topladıktan sonra dönen dört kişilik ailenin içinde bulunduğu traktör, evlerine 50 metre kala devrildi. Korkunç kazada bir kişi hayatını kaybetti, dört kişi de yaralandı.

Kocaeli'de feci kaza! Evlerine sadece 50 metre kalmıştı... Ölü ve yaralılar var

Kaza, Kandıra ilçesine bağlı Karamanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.K. idaresindeki traktör, rampa çıktığı sırada devrildi. Sürücü İ.A., traktörde bulunan kardeşi Birol K. ile eşleri A.K. ve F.K. olmak üzere dört kişi yaralandı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Olay yerine gelen sağlık ekipleri Birol K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı İ.A., A.K. ve F.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İ.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Öte yandan, ailenin tarladan fındık topladıktan sonra traktöre bindiği, kazanın ise evlerine yaklaşık 50 metre kala meydana geldiği öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
traktör kaza
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