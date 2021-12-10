HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kocaeli'de feci kaza! İşçi servisleri çarpıştı: 10 yaralı

Kocaeli'de feci kaza! İşçi servisleri çarpıştı: 10 yaralı

10.12.2021 02:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde iki işçi servisi çarpıştı. Çarpışma sonucu biri ağır 10 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken araçların yoldan kaldırılmasıyla yeniden normale döndü.

Kocaeli'de feci kaza! İşçi servisleri çarpıştı: 10 yaralı

D-100 kara yolu Dilovası kesiminde Mehmet Emin A. idaresindeki işçi servisi ile M.K yönetimindeki işçi servisi çarpıştı.

Kırıkkale'de büyük korku yaşatan kaza! Freni boşalan minibüs başka bir araca çarpıp iş yerine böyle daldıKırıkkale'de büyük korku yaşatan kaza! Freni boşalan minibüs başka bir araca çarpıp iş yerine böyle daldı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada araçta sıkışan ve ağır yaralanan sürücü Mehmet Emin A. ile aynı araçta bulunan 9 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Ankara istikametine bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü. (AA)

Feci kaza! İki polis otosu çarpıştı: Bir komiser ve bir polis memuru yaralıFeci kaza! İki polis otosu çarpıştı: Bir komiser ve bir polis memuru yaralı

kaza2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hande Yener'den cesur klip! Hande Yener'den cesur klip!
Herkes zehirli sanarak "yemeyin" diyor! Almak için 29 ülke sırada bekliyor Herkes zehirli sanarak "yemeyin" diyor! Almak için 29 ülke sırada bekliyor
Filmleri aratmayan operasyon! Yaşlı kadını 3 milyon TL dolandırdıFilmleri aratmayan operasyon! Yaşlı kadını 3 milyon TL dolandırdı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İşçi Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: Hazine Bakanı Nebati'den asgari ücret açıklaması

Son Dakika: Hazine Bakanı Nebati'den asgari ücret açıklaması

CHP'li Özkoç: Süleyman Soylu görevden alınmalı

CHP'li Özkoç: Süleyman Soylu görevden alınmalı

İçine hiçbir şey giymeyince tepki çekti

İçine hiçbir şey giymeyince tepki çekti

Türkiye'nin il olmaya aday ilçeleri belli oldu

Türkiye'nin il olmaya aday ilçeleri belli oldu

Herkes zehirli sanarak "yemeyin" diyor, o 29 ülkeye ihraç ediyor

Herkes zehirli sanarak "yemeyin" diyor, o 29 ülkeye ihraç ediyor

Sigorta yaptırıp hamile eşini uçurumdan atmıştı! Kan donduran olayda yeni gelişme

Sigorta yaptırıp hamile eşini uçurumdan atmıştı! Kan donduran olayda yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan laptopların çaresi

Fazla ısınan laptopların çaresi

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bilgim dahilinde değildi" diyerek açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bilgim dahilinde değildi" diyerek açıkladı

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

Meteorolojinin uyarılarının ardından lapa lapa yağdı

Meteorolojinin uyarılarının ardından lapa lapa yağdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve döviz kuru mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve döviz kuru mesajı

Hindistan’da Genelkurmay Başkanı Rawat'ı taşıyan helikopter düştü

Hindistan’da Genelkurmay Başkanı Rawat'ı taşıyan helikopter düştü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.