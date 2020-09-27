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Kocaeli'de feci kaza! Önce ağaca sonra da park halindeki araçlara çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2020 00:48 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda çarptığı ağacı parçaladıktan sonra park halindeki 2 araca çarparak durabildi. Kazada otomobilde sıkışan iki yaralı itfaiye ekipleri kurtardı.

Kocaeli'de feci kaza! Önce ağaca sonra da park halindeki araçlara çarptı

Kaza 23.30 sıralarında Körfez Tuğrul Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre F.B. idaresindeki otomobil, Tuğrul Caddesi üzerinde önünde seyir halinde olan bir başka otomobili sollamak isterken kontrolden çıktı.

Savrulan otomobil, önce kaldırımdaki ağaca daha sonra da park halindeki 2 araca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle kaldırımdaki ağaç parçalanırken, otomobilde bulunan F.B. ve yanındaki A.A. araç içinde sıkışarak yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı. (İHA)

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