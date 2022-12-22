Kocaeli'de feci olay! 15 yaşındaki çocuğun cansız bedeni, viyadüğün altında bulundu

Olay dün akşam saatlerinde Çenedağ Mahallesi Cımbızdere Viyadüğü altında meydana geldi. Viyadük altında hareketsiz yatan bir kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İNTİHAR İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yapılan incelemelerde hayatını kaybettiği belirlenen kişinin G. E. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu. G. E.'nin viyadükten atlayarak hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)



