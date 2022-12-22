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  4. Kocaeli'de feci olay! 15 yaşındaki çocuğun cansız bedeni, viyadüğün altında bulundu

Kocaeli'de feci olay! 15 yaşındaki çocuğun cansız bedeni, viyadüğün altında bulundu

22.12.2022 01:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 15 yaşındaki G. E. viyadük altında ölü bulundu. G.E.'nin viyadükten atlayarak hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Kocaeli'de feci olay! 15 yaşındaki çocuğun cansız bedeni, viyadüğün altında bulundu

Olay dün akşam saatlerinde Çenedağ Mahallesi Cımbızdere Viyadüğü altında meydana geldi. Viyadük altında hareketsiz yatan bir kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İNTİHAR İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yapılan incelemelerde hayatını kaybettiği belirlenen kişinin G. E. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu. G. E.'nin viyadükten atlayarak hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)


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