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Kocaeli'de fırından sıçrayan kıvılcımlar odunluğu yaktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2020 00:41 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, bahçede bulunan taş fırından sıçrayan kıvılcımlar yanında bulunan odunluğu yaktı. Yangın, vatandaşların ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Kocaeli'de fırından sıçrayan kıvılcımlar odunluğu yaktı

Akşam saatlerinde, Derince Tahtalı Mahallesi Turgutlu mevkiinde ekmek yapmak için yakılan taş fırından sıçrayan kıvılcım yanında bulunan odunları tutuşturdu.

Alevler odunluğu sararken, muhtar Erkan Tokuç ve mahalle sakinleri hemen yangına müdahale etti. İtfaiye gelene kadar vatandaşlar evlerinden çektikleri hortumlarla su tutarak alevlerin bitişikteki binaya sıçramasını engelledi.

Muhtar Erkan Tokuç, elektrik dağıtım şirketini de arayarak elektriklerin kesilmesini sağladı. Olay yerine gelen itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. (DHA)

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