Kocaeli'de gaz sızıntısı nedeniyle 5 bloktaki tüm evler boşaltıldı

Olay saat 20.00 sıralarında Fatih Mahallesi Gonca Sokak üzerinde meydana geldi.

GAZ KOKUSU DAİRELERE YAYILDI

Altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusunda yaşanan sızıntı nedeniyle yakınlarda bulunan bir sitedeki dairelere gaz kokusu yayıldı. Kokuyu alan site sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

EVLER TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evlerin içerisinde yaptıkları ölçümlerin ardından olası bir tehlikeye karşı 5 bloktaki kişilerin evlerinden çıkmasını istedi. Bunun üzerinde evlerinde oturan kişiler tedbir amaçlı evlerini boşalttı. Bu sırada bazı kişilerin evcil hayvanlarını da yanına alarak sokağa çıktığı görüldü.

Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından boru hattındaki sızıntının giderilmesinin ardından site içerisinde yeniden yapılan ölçümlerde bir olumsuzluk çıkmayınca, sokağa çıkan kişiler evlerine geri döndü. (DHA)



