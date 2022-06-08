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Kocaeli'de iğrenç iddia! Cinsel saldırıya uğradığını öne sürüp intihara kalkıştı

08.06.2022 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de, hap içerek intihar girişiminde bulunan N.Ç. adlı kadın, polise verdiği ifadede, cinsel saldırıya uğradığını iddia etti. Gözaltına alınan 4 çocuk babası S.Ç. (48) ise suçlamaları kabul etmedi.

Kocaeli'de iğrenç iddia! Cinsel saldırıya uğradığını öne sürüp intihara kalkıştı

Olay, dün gece Kartepe ilçesinde meydana geldi. Hap içerek intihar girişiminde bulunan N.Ç. isimli kadın, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. N.Ç.'nin tedavisinin ardından polis, ifade aldı. N.Ç., hastane polisine, S.Ç.'nin cinsel saldırısına uğradığını iddia etti. N.Ç.'nin hastanede tedavisi devam ederken, S.Ç. de gözaltına alındı. Kartepe Belediyesi'nde birim müdürü olan, 4 çocuk babası S.Ç. ise ifadesinde N.Ç. ile gönül ilişkisi olduğunu öne sürerek, cinsel saldırı iddiasını kabul etmedi. S.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İntihar
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