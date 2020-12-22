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Kocaeli'de iğrenç olay! Avukat isyan etti: Numaramı erotik shop'lara vermiş

22.12.2020 16:01 | Son Güncelleme:
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Kocaeli'de iğrenç olay! Avukat isyan etti: Numaramı erotik shop'lara vermiş

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 23 yıldır avukatlık yapan 2 çocuk annesi Müzeyyen Yılmaz, aylardır eski müvekkilinin tacizine maruz kaldığını, cep telefonu numarasının erotik ürün satışı yapılan iş yerlerinde dağıtıldığını söyledi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 23 yıldır avukatlık yapan 2 çocuk annesi Müzeyyen Yılmaz, aylardır eski müvekkilinin tacizine maruz kaldığını belirtti. Avukat Müzeyyen Yılmaz, olayın 1.5 yıl önce hukuk fakültesinden arkadaşı olan bir tanıdığının, eski eşi tarafından kendi öz oğluna istismarla suçlanan H.Ç. adlı bir yakınının avukatlığını üstlenmesini istemesiyle başladığını söyledi. Zaman içerisinde şahsın fazla samimi ve yakın tavırlardan rahatsız olduğunu anlatan Yılmaz, müvekkili ile arasına mesafe koymaya çalıştığını, ardından da duruşmalara eşi ve yardımcılarını götürmeye başladığını anlattı. Yılmaz, rahatsızlıklarının artması sonucu Temmuz ayında davadan çekilme kararı aldığını, davadan çekilmesi ile müvekkil H.Ç’nin rahatsız edici davranışlarının arttığını, çevresini de rahatsız etmeye başladığını ifade etti. Bir hukukçu olarak olayı adli mevkileri taşıyan Avukat Müzeyyen Yılmaz, savcının tutuklama talebini hakimin reddettiğini söyledi.

"OĞLUMA BİLE ULAŞIP INSTAGRAM'DAN YAZI YAZMIŞ"

Avukat Müzeyyen Yılmaz, H.Ç’nin sosyal medya üzerinden oğluna mesaj attığını söyleyerek, “Geçer gider dedim ama bitmedi. En son oğluma bile ulaşıp Instagram’dan yazı yazmış. Artık ürküyorum, korkuyorum. Hakimin, tutuklamama kararı vermemesinin sebebi, katalog suçlardan olmaması olduğu iddia ediyor" dedi. "Yedi aydır her gün tehdit, taciz ediliyorum" diye devam eden Yılmaz, "Bilişim suçu işleyen birine ev hapsi verilmesi de büyük garabet. Aynı suçlara evdeyken de devam ediyor çünkü. Üstelik ev hapsine de uymadı. Bu kişinin tutuklanması gerekiyor” dedi.

"EROTİK SHOP'LARA BENİM NUMARAMI VERMİŞ"

H.Ç’nin erotik shop'lara numarasını dağıttığını söyleyen Yılmaz, “Erotik shop'lara benim numaramı vermiş, mailler göndermiş, günde 30 şirket beni aradı. Ben artık telefonumu kullanamıyorum. Ben numaramı değiştirmek istemiyorum bu adam yüzünden, beni 10 yıllık müvekkilim bile bulabiliyor. Değiştirsem de baroyu arayıp öğrenir. Ben telefonumu 17.00’den sonra uçuş moduna alıyorum, böyle bir hayat olabilir mi? Savcı bey 3 kere tutuklama istemesine rağmen Kocaeli 2. Sulh Ceza Hakimi sürekli reddetti. ’Katalog suçlardan değil, ölçülebilir ev hapsi yeterli’ diyerek. Ev hapsinden kaçmış, yurt dışına gitmeye çalışırken yakalanmış, avukatı da bunu kabul ediyor. Tutuklanması gerekiyor bu adamın artık” diye konuştu.

"CAN GÜVENLİĞİM YOK"

Can güvenliğinin kalmadığını söyleyen Yılmaz, “Ben evli, iki çocuk annesi kadınım. Benden ne istediniz? Bana bu davayı gönderen arkadaşım bu olaydan sonra telefonlarımı engelledi. İstanbul’da avukat mı yoktu? Ben onu da şüpheli olarak gösterdim artık. Ağlıyorlardı, davayı getirirken neredeler şimdi? Ben baroya girerken yapmadığım şeyin utancını yaşıyorum, insanlar şüpheyle yaklaşıyor. Benim can güvenliğim yok illa ölünce mi ceza vereceksiniz” şeklinde konuştu.

"KOCAELİ BAROSU BANA SAHİP ÇIKMADI"

Kocaeli Barosunun kendisine sahip çıkmadığını savunan Avukat Müzeyyen Yılmaz, "Ben mesleğimi yaptığım için yani müvekkil tarafından mağdur edildim, herhangi biri tarafından değil. Ama baro, bana sahip çıkmadı” ifadelerini kullandı.

(İHA)

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