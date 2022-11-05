Kocaeli'de ilginç olay! Balık tutmak isterken dengesini kaybedip denize düştü...

Olay, saat 23.00 sıralarında Kocaeli'nin İzmit İlçesi Serdar Mahallesi Seka Park marinada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre marinada balık tutan A.Ö., dengesini kaybederek denize düştü. Suya düşen A.Ö.'nün çırpınışlarını gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye dalgıçları tarafından boğulma tehlikesi geçiren adam sudan çıkarıldı. A.Ö. sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

