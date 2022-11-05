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Kocaeli'de ilginç olay! Balık tutmak isterken dengesini kaybedip denize düştü...

05.11.2022 01:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde oltayla balık tutmaya çalışan A.Ö., dengesini kaybederek denize düştü. Boğulma tehlikesi geçiren adamı denizden son anda dalgıçlar çıkardı.

Kocaeli'de ilginç olay! Balık tutmak isterken dengesini kaybedip denize düştü...

Olay, saat 23.00 sıralarında Kocaeli'nin İzmit İlçesi Serdar Mahallesi Seka Park marinada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre marinada balık tutan A.Ö., dengesini kaybederek denize düştü. Suya düşen A.Ö.'nün çırpınışlarını gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye dalgıçları tarafından boğulma tehlikesi geçiren adam sudan çıkarıldı. A.Ö. sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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balık Kocaeli

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