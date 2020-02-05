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  4. Kocaeli'de iş arayan gençten ilginç afiş: İş varsa siz arayın

Kocaeli'de iş arayan gençten ilginç afiş: İş varsa siz arayın

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2020 00:14 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde iş arayan genç, ağaçlara ve reklam panolarına “İş aramaktan yoruldum, iş varsa siz arayın” yazılı afişler astı.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki Adnan Kalmuk, askerden döndükten sonra yaklaşık 5 ay işsiz kalınca ilginç bir yola başvurdu. Sokak sokak, cadde cadde dolaşan Kalmuk, gördüğü her ağaca ve reklam panosuna “İş aramaktan yoruldum, iş varsa siz arayın. Yaşım 21, askerliği yaptım. Eli yüzü düzgün. Her türlü işi yaparım” yazılı afişler astı.

Başvurduğu işlerde lise ve üniversite mezunu şartı arandığını söyleyen Kalmuk, “Bunu bastırarak, İzmit’in her yerine astım. Geri dönüş pek olmadı. Bir kişi aradı, özel şoför arıyormuş. Ehliyetim olmadığı için olmadı” dedi. (İHA)

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Kocaeli Kartepe

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