Kocaeli'de kadın cinayeti! Eşini baltayla öldürüp cansız bedenini kanepenin altına sakladı

Olay öğle saatlerinde, Darıca Kazım Karabekir Mahallesi Oruçreis Caddesi’nde bulunan 5 katlı binanın 4’üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, bir tersanede çalışan Mustafa Y. ile eşi Kiraz Y. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

En büyüğü 13 yaşında olan çocuklarının başka bir odada bulunduğu sırada yaşanan tartışma sırasında Mustafa Y. eşine boynuna balta ile vurdu. 3 çocuk annesi Kiraz Y. aldığı darbeyle yaşamını yitirdi.

KANEPENİN ALTINA SAKLADI

Mustafa Y. eşinin cansız bedenini kanepenin altındaki sandık bölümüne koydu. Daha sonra kanları temizledi. Daha sonra kanları temizledi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Mustafa Y. gece saatlerinde polis merkezine giderek eşini öldürdüğünü itiraf etti.

Eve gelen polis, incelemelerde bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kadının cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Mustafa Y. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA / İHA)



