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  4. Kocaeli’de kalp krizi geçiren polis memuru yaşamını yitirdi

Kocaeli’de kalp krizi geçiren polis memuru yaşamını yitirdi

14.03.2023 02:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’de görev yapan polis memuru Yunus Bozkurt evinde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan 3 çocuk babası polis memuru hayatını kaybetti.

Kocaeli’de kalp krizi geçiren polis memuru yaşamını yitirdi

Kocaeli’de Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru Yunus Bozkurt, akşam saatlerinde evinde kalp krizi geçirdi.

TÖRENİN ARDINDAN DEFNEDİLECEK

Hastaneye kaldırılan Bozkurt, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 50 yaşındaki Bozkurt’un evli ve 3 kız babası olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden polis memuru Yunus Bozkurt için, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenleneceği belirtildi. Bozkurt’un naaşı, Körfez Mehmet Akif Ersoy Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Körfez Asri Mezarlığına defnedilecek. (İHA)

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polis Kocaeli

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