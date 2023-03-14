Kocaeli’de kalp krizi geçiren polis memuru yaşamını yitirdi

Kocaeli’de Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru Yunus Bozkurt, akşam saatlerinde evinde kalp krizi geçirdi.

TÖRENİN ARDINDAN DEFNEDİLECEK

Hastaneye kaldırılan Bozkurt, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 50 yaşındaki Bozkurt’un evli ve 3 kız babası olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden polis memuru Yunus Bozkurt için, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenleneceği belirtildi. Bozkurt’un naaşı, Körfez Mehmet Akif Ersoy Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Körfez Asri Mezarlığına defnedilecek. (İHA)

