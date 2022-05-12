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Kocaeli'de kan donduran anlar! Otobüs şoförüne bıçaklı dehşet: Gırtlağını keserim senin

12.05.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de kimliği tespit edilemeyen bir şüpheli seyir halindeki özel halk otobüsünü durdurarak elindeki bıçakla şoförün üzerine yürüdü. Dehşet anları otobüsün güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, şüphelinin şoföre, "Gırtlağını keserim senin. Delik deşik ederim seni'' dediği kaydedildi. Olayı anlatan Turgay Özelçi, 'Başımıza sık sık bu tip olaylar geldiği için o an bıçağı saplar mı? Saplamaz mı? diye bir panik yaşadım. Kelle koltukta gidip geliyoruz'' ifadelerini kullandı.

Kocaeli'de kan donduran anlar! Otobüs şoförüne bıçaklı dehşet: Gırtlağını keserim senin

Olay, 10 Mayıs'ta Gölcük ilçesi Değirmendere'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir şahıs, seyir halindeki özel halk otobüsünü el işareti yaparak durdurdu. Şoför Turgay Özelçi, şahsı yolcu zannederek otobüsü durdurdu. Otobüse binen şahıs, bilinmeyen bir sebeple şoför ile tartışmaya başladı. Yolcuların içinde bulunduğu otobüste şahıs, "Gırtlağını keserim senin" diyerek şoför Özelçi'ye bıçak çekti. Özelçi'ye "Delik deşik ederim seni" diyen şahıs, daha sonra otobüsten indi. O anlar otobüsün güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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"KELLE KOLTUKTA GİDİP GELİYORUZ"

Olay gününü anlatan Turgay Özelçi, "Yolcu aldıktan sonra güzergahımıza doğru hareket ettik. Yukarı çıkarken arkadaş yolun ortasında durarak el hareketi yaptı. Bende yolcu olduğunu zannettim ve durdum. Durunca da hakaret ederek aracın içine bindi ve bıçak çekti. Yolculardan yanımdaki abla çok panikledi. Onu biraz sakinleştirmekte güçlük çektik. Nasıl yapacağız bilmiyoruz, kelle koltukta gidip geliyoruz. İlk defa görüyorum ve herkes onu buranın insanı olmadığını biliyor. 35 senedir hizmet veriyoruz. Aradık kendisini, esnaf arkadaşlara sorduk. Günübirlik gelip gittiğini düşünüyoruz.

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''SAPLAR MI, SAPLAMAZ MI DİYE DÜŞÜNDÜM''

Yıllardır insan içinde olduğumuz için kimse kimin ne durumda ne yapacağını biliyoruz. Madde kullanmayan bir insan o hareketi yapmaz. 'Gırtlağını keseceğim, saplarım bıçağı' gibi sözleri normal olan bir insan söylemez. Başımıza sık sık bu tip olaylar geldiği için o an bıçağı saplar mı? Saplamaz mı? diye bir panik yaşadım. O sıra araçta 8 veya 9 yolcu vardı. Yolculara bir şey yapmadı, direkt bana yöneldi. Araç kamerasının kaydında da olay çok net görünüyor" ifadelerini kullandı.

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(İHA)

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