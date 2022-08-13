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Kocaeli’de kan donduran cinayette ürperten detaylar! 'Ağabeyimin cesedini yıkarken gördüm, kafası göçmüştü'

13.08.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’de cinnet getiren bir şahıs, boşanma aşamasındaki eşinin başına çekiçle vurup ağır yaralamış, kayınpederini ise bıçaklayarak öldürmüştü. Katil Murat Erzi'nin tartıştığı kayınpederi Cafer Tayyar Akçay’ı 8 kez bıçaklayıp, keserle başına vurarak öldürdüğü belirlendi. Akçay’ın cenazesini gören kardeşi, ''Ağabeyimin cenazesini yıkarken 4 bıçak yarasının kalbinde, 2 bıçak yarasının karnında, 1 bıçak yarasını sol ayağında olduğunu gördüm. Kafasında da göçük vardı'' şeklinde konuştu.

Kocaeli’de kan donduran cinayette ürperten detaylar! 'Ağabeyimin cesedini yıkarken gördüm, kafası göçmüştü'

Olay, önceki gece Kocaeli’nin Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Sokullu Caddesi Yenidevir Sokak’ta meydana geldi. Boşanma aşamasında olduğu için bir süre önce Bursa’daki babası Cafer Tayyar Akçay’ın evine yerleşen, 4 çocuk annesi Zeynep Erzi, önceki gün babasıyla Darıca’ya, eşi Murat Erzi'nin yanına geldi. Murat Erzi ile eşi Zeynep Erzi ve kayınpederi Cafer Tayyar Akçay arasında tartışma çıktı. Murat Erzi, bu sırada kayınpederini bıçaklayıp, keserle başına vurdu; araya giren eşinin de başına çekiçle birkaç kez vurdu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Cafer Tayyar Akçay’ın duran kalbi, sağlık görevlilerince yapılan kalp masajıyla yeniden çalıştırıldı. Sağlık durumu kritik olan Akçay, kaldırıldığı Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kurtarılamadı. Zeynep Erzi ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nde yoğun bakımda tedaviye alındı. Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Murat Erzi, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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*Katil, Murat Erzi

'KAFASINDA GÖÇÜK VARDI'

Cafer Tayyar Akçay’ın cenazesi, MHP Çayırova Belediye Meclis üyesi olan kardeşi Davut Akçay tarafından adli tıptaki işlemlerin ardından teslim alındı. Akçay, ağabeyinin cenazesini kendisinin yıkadığını söyleyerek, “Ağabeyimin cenazesini yıkarken 4 bıçak yarasının kalbinde, 2 bıçak yarasının karnında, 1 bıçak yarasını sol ayağında olduğunu gördüm ayrıca sol kolunda kesik vardı. Bir de sanırım keserle vurulduğu için kafasında bir göçük vardı” dedi.

Cafer Tayyar Akçay’ın cenazesi, bugün memleketi Eskişehir'de Emek Mahallesi’ndeki Zümrüt Camii’nde öğle vakti kılınacak namaz sonrası toprağa verilecek.

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(DHA)

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