Kocaeli'de kangal dehşeti! 8 yaşındaki Batuhan ölümden döndü, 52 dikiş atıldı

Korkunç olay, 22 Ekim tarihinde Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Yeniköy Sepetlipınar Mahallesi Egemen Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan ve Portakal Kurt çiftlerinin 8 yaşındaki oğulları Batuhan oynamak için parka giderken yolda bölgede yaşayan bir vatandaşa ait olduğu iddia edilen bir kangal köpeğin saldırısına uğradı. Köpeğin altına aldığı küçük Batuhan’ı gören vatandaşlar hemen yardımına koştu. Vatandaşların 5 dakika süren müdahalesi ile köpek Batuhan’dan uzaklaştırıldı. Kanlar içinde kalan Batuhan vatandaşlar tarafından olay yerine çağrılan ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. 3 saat süren ameliyatta Batuhan’ın kafasına 52 dikiş atıldı. Batuhan’a saldıran köpeğin ise Başiskele Belediyesi tarafından barınağa götürüldüğü öğrenildi. Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlatıldı.

'BENİ YERE YATIRDI BEN DE ONUN BOĞAZINI SIKTIM'

Olay anını anlatan Batuhan, çok korktuğunu ifade ederek, “Ben ilk önce ağabeyim Melih’i arıyordum, ‘bankta oturuyoruz’ dedi. Sonra beni parka çağırdılar. Dedim ki bakkaldadır. Bisikleti bıraktım. Bir köpek hemen üstüme koştu. Yere yatırdı beni, bana saldırdı. Ben de onun boğazını sıktım. 5 kere ısırdıktan sonra araba geldi, siyah araba. İçinden bir tane abi çıktı. Eline aldı sopayı, ondan sonra bir kez vurdu. Ondan sonra aldı beni kucağına oturtturdu. Peçeteyle yüzümü sildi, ambulans çağırdı. Köpeği hiç salmayın, sahibiyle cezaevine atın. Bir daha çıkmasınlar. Çünkü köpek de sahibi de çıkarsa sahibi zincirini iyice kopartır. Köpek herkese saldırır” dedi.