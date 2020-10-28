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Kocaeli'de kangal dehşeti! 8 yaşındaki Batuhan ölümden döndü, 52 dikiş atıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 10:53 | Son Güncelleme

Kocaeli'de sokak ortasında kangal cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki Batuhan ölümden döndü. Vatandaşların yardımıyla kurtarılan ve hastaneye kaldırılan Batuhan’ın kafasına 3 saat süren ameliyatta 52 dikiş atıldı.

Kocaeli'de kangal dehşeti! 8 yaşındaki Batuhan ölümden döndü, 52 dikiş atıldı

Korkunç olay, 22 Ekim tarihinde Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Yeniköy Sepetlipınar Mahallesi Egemen Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan ve Portakal Kurt çiftlerinin 8 yaşındaki oğulları Batuhan oynamak için parka giderken yolda bölgede yaşayan bir vatandaşa ait olduğu iddia edilen bir kangal köpeğin saldırısına uğradı. Köpeğin altına aldığı küçük Batuhan’ı gören vatandaşlar hemen yardımına koştu. Vatandaşların 5 dakika süren müdahalesi ile köpek Batuhan’dan uzaklaştırıldı. Kanlar içinde kalan Batuhan vatandaşlar tarafından olay yerine çağrılan ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. 3 saat süren ameliyatta Batuhan’ın kafasına 52 dikiş atıldı. Batuhan’a saldıran köpeğin ise Başiskele Belediyesi tarafından barınağa götürüldüğü öğrenildi. Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlatıldı.

'BENİ YERE YATIRDI BEN DE ONUN BOĞAZINI SIKTIM'

Olay anını anlatan Batuhan, çok korktuğunu ifade ederek, “Ben ilk önce ağabeyim Melih’i arıyordum, ‘bankta oturuyoruz’ dedi. Sonra beni parka çağırdılar. Dedim ki bakkaldadır. Bisikleti bıraktım. Bir köpek hemen üstüme koştu. Yere yatırdı beni, bana saldırdı. Ben de onun boğazını sıktım. 5 kere ısırdıktan sonra araba geldi, siyah araba. İçinden bir tane abi çıktı. Eline aldı sopayı, ondan sonra bir kez vurdu. Ondan sonra aldı beni kucağına oturtturdu. Peçeteyle yüzümü sildi, ambulans çağırdı. Köpeği hiç salmayın, sahibiyle cezaevine atın. Bir daha çıkmasınlar. Çünkü köpek de sahibi de çıkarsa sahibi zincirini iyice kopartır. Köpek herkese saldırır” dedi.

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'3 SAAT SÜREN BİR AMELİYAT GEÇİRDİ'

Köpekle ilgili şikayetçi olduklarını ifade eden baba Hasan Kurt, “Ayın 22’sinde Perşembe günü öğleden sonra meydana gelmiş. Biz işteydik. Batuhan arkadaşlarıyla okul civarında park yolunda oynarken yine aynı mahallede biraz daha aşağıda, gümrük yolunda hayvan bakan şahsın baktığı köpeğin saldırması sonucu ağır bir şekilde yaralanıyor. Yine mahallede parkın yakınında oturan Furkan diye bir arkadaşımız var. O arkadaşımız görüyor, koşuyor müdahale ediyor. O esnada mahallede düğün çeyizi getiren bir abi duruyor, yardım ediyor. Ambulans geliyor, Batuhan’ı Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine götürüyorlar. Ben acilde gördüm kendisini, gördüğümde gerçekten üzüldüm. Yaraları var yüzünde, başında. 3 saat süren bir ameliyat geçirdi. Pandemiden dolayı o gün sabah taburcu ettiler. Pansumanlarını, aşılarını yaptırıyoruz. Şu anda iyi bir şekilde gidiyor. Bizim sürecimiz zaten adli bir süreç. Batuhan taburcu olduktan sonra adli tıp servisine müracaat ettik. Emniyetten geldiler, yine ifadesini aldılar. Adli bir süreç olduğu için biz dava açmak istiyoruz. Zaten emniyetten arkadaşlar direkt savcının önüne dosyanın gideceğini söylediler. O süreci bekliyoruz. Sonuçlanmazsa ben kendim de dava açacağım” diye konuştu.

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'KÖPEKLE KARŞI KARŞIYA OLDUKLARINI GÖRDÜM'

Olay sırasında Batuhan’ın yanında bulunan 12 yaşındaki ağabeyi Melih ise, “Bu olay 5 dakikalık bir olaydı. Bu bize çok uzun bir süreç gibi geldi ama 5 dakikaydı. Ben ilk 2 dakikasında yetiştim olaya. Geldim köpekle karşı karşıya olduklarını gördüm kaldırımın üzerinde. Diğer insanlarda köpeği indirmeye, vurmaya çalışıyorlardı. Ben en sonunda vurdum köpeğe bir tane beni kenara attı arkadaşlarım koş anneni çağır diye. Ben annemi çağırdım geliyordum yavaş yavaş baktım zaten Batuhan’ı köpeğin elinden almışlar. Batuhan’ın ilk yardımını da yapmışlardı. Ambulansı çağırmışlar” şeklinde konuştu.

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Kocaeli'de kangal dehşeti! 8 yaşındaki Batuhan ölünden döndü, 52 dikiş atıldı

(İHA)

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