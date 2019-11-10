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Kocaeli'de kanlı infaz! Arkadaşıyla sohbet ederken başından vuruldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 02:36 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, silahlı saldırı sonucu başından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre Alim Kazancı (34) motosikletiyle evine gittiği sırada Gültepe Mahallesi Beyhan Sokak'ta arkadaşlarını görünce sohbet etmek için durdu.

Kazancı, arkadaşlarıyla konuştuğu sırada sokakta kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Kafasına mermi isabet eden Kazancı, arkadaşlarının polisi ve sağlık ekiplerini aramasıyla ağır yaralı olarak SEKA Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavisi sırasında kalbi duran Kazancı, yapılan kalp masajıyla yeniden hayata tutundu.

Polis, olaydan sonra kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. (AA)

Arkadaşları ile sokak ortasında sohbet ederken başından vurularak ağır yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
izmit Kocaeli silahlı yaralama

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