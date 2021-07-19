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Kocaeli'de kayalıklardan denize atlayış yapan genç hayatını kaybetti

19.07.2021 21:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde serinlemek için kayalıklardan denize atlayış yapan genç sağlık ekiplerinin dakikalar süren çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Kocaeli'de kayalıklardan denize atlayış yapan genç hayatını kaybetti

Olay, Kandıra ilçesi Kerpe Sahili Kartalkayalar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selim Bayzan (22) serinlemek için geldiği Kartalkayalar’dan denize atlayış yaptı.

SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ DENİZDEN ÇIKARDI

Denize atladıktan sonra gencin hareketsiz şekilde kaldığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri, genci denizden alarak Kerpe Limanı barınağına çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti.

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SAĞLIK EKİPLERİ 40 DAKİKA BOYUNCA MÜDAHALE ETTİ

Sağlık ekipleri bilinci kapalı olarak denizden çıkartılan Selim Bayzan’a 40 dakika boyunca müdahale etti. 22 yaşındaki genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Denize atlayış yapan gencin başını kayalıklara çarptığı tahmin edilirken, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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