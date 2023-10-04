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Kocaeli'de kimyasal patlama! Cadde trafiğe kapatıldı, evler tahliye edildi

04.10.2023 09:37 | Son Güncelleme:
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde gemilerde ilaçlama yapan bir firmaya ait deponun ikinci katında alüminyum fosfit patlaması meydana geldi. Kimyasal patlama sebebiyle ekipler, yangına özel kıyafetlerle müdahale etti. Cadde trafiğe kapatıldı, yakın apartmanlarda oturanlar kimyasal zehirlenmeye karşı evlerinden tahliye edildi. Yangının söndürülmesi ve dumanın tahliye edilmesiyle alınan tedbirler de kaldırıldı.

Kocaeli'de kimyasal patlama! Cadde trafiğe kapatıldı, evler tahliye edildi

Kocaeli'deki panik yaratan patlama, saat 23.00 sıralarında Körfez ilçesi Osman Mahallesi Bağdat Caddesi'nde bulunan bir binanın 2'nci katında meydana geldi. Gemilerde ilaçlama yapan bir firmanın deposunda patlama meydana geldi. Patlama sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

ALÜMİNYUM FOSFİT PATLAMASI

Yapılan kontrolde patlamanın alüminyum fosfit patlaması olduğu ortaya çıktı. Kimyasal patlama sebebiyle ekipler, özel kıyafetler giyerek yangına müdahale etti. Yangın, kısa sürede söndürülürken sağlık ekipleri, kimyasal maddeden ve dumandan etkilenen apartman sakinlerine müdahalede bulundu.

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YAYA VE ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Polis ekipleri de zehirli gaz ihtimaline karşı vatandaşları uzaklaştırdı. Olayda yaralanan olmazken, cadde yaklaşık 3 saat boyunca şeritlerle yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Dumanın da tahliye edilmesiyle caddede alınan tedbirler kaldırıldı.

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Kimyasal kıyafetle depoda inceleme yapan ekipler, reaksiyona girmeyen kimyasal ürünleri bertaraf etmek için İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş.’ye (İZAYDAŞ) götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli kimyasal

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