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  4. Kocaeli'de korku dolu anlar! Panikle kaçtılar

Kocaeli'de korku dolu anlar! Panikle kaçtılar

12.10.2021 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de yıkılan bir binanın çarptığı elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar tedirginliğe neden oldu.

Kocaeli'de korku dolu anlar! Panikle kaçtılar

Gebze ilçesinde Osman Yılmaz Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’ndeki 5 katlı binanın yıkımı sırasında tedirginlik yaşandı. İş makinesiyle gerçekleştirilen yıkım sırasında, 5 katlı binanın ayakta kalan kısmı bir anda devrilmeye başladı. Yıkılan bina elektrik tellerine çarpınca kıvılcımlar çıkarak patlamalar meydana geldi.

PANİKLE KAÇIŞTILAR

Yıkımı izlerken, kopan elektrik tellerinden çıkan kıvılcımları görenler panikle etrafa kaçıştı. Bir tel koparken, bölgede kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Gebze
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