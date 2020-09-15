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  4. Kocaeli'de korkunç iddia: Engelli kadına 4 kişi cinsel saldırıda bulundu

Kocaeli'de korkunç iddia: Engelli kadına 4 kişi cinsel saldırıda bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2020 15:45 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, orta düzeyde zeka geriliği olan 20 yaşındaki kadın, 4 kişinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia edince, soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'de korkunç iddia: Engelli kadına 4 kişi cinsel saldırıda bulundu

Kartepe ilçesinde orta düzeyde zeka geriliği rahatsızlığı olan kadın, yengesine 4 kişinin cinsel saldırısına uğradığını anlattı.

FOTOĞRAFLARINI ÇEKİP TEHİDT ETTİLER

Ailenin şikayetçi olması üzerine, genç kadının ifadesi alındı. Genç kadın, ilk olarak M.Y. isimli kişinin cinsel saldırısına uğradığını, fotoğraflarını çekip, bazı kişilere gönderdiğini, ailesine söylememesi için kendisini ölümle tehdit ettiğini söyledi.

Genç kadın daha sonra ayakkabı dükkanı bulunan bir esnafın kendisine iş yerinde cinsel saldırıda bulunup, bıçakla tehdit ettiğini öne sürdü.

Bu olaydan sonra soy isimlerini bilmediği 2 kişinin daha cinsel saldırısına uğradığını belirtti. Polis, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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