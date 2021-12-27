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Kocaeli'de korkunç kaza! 3 kişinin otobüsün altında kaldığı anlar saniye saniye kamerada

27.12.2021 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, 3 kişinin otobüsün altında kaldığı kazanın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. 3 yabancı uyruklunun otobüsün altında kaldığı kaza saniye saniye kameralara yansırken, kazayı gören vatandaşların da yaralıları kurtarmaya çalıştığı görüldü.

Kaza, Darıca ilçesinde bulunan İstasyon Mahallesi Şehit Abdullah Horoz Caddesi’nde meydana geldi.

OTOBÜSÜN ALTINDA SIKIŞTILAR

Edinilen bilgiye göre, N.Z.Ç. idaresindeki halk otobüsü, sürücünün hakimiyetini kaybetmesiyle ara sokaktan çıkmakta olan M.Y. yönetimindeki hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yolun karşı şeridine savrulurken, otobüs ise önce durağa sonra bir marketin camına çarparak durabildi. Aynı anda yolun karşısından durağa doğru geçmekte olan 3 kişi otobüsün altında sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otobüsün altında sıkışan vatandaşlar itfaiye ekiplerinin çabalarıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralanan 3 vatandaştan ikisi Farabi Hastanesi'ne bir tanesi ise Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan 45 yaşındaki A.A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

KORKUNÇ ANLAR KAMERADA

Özel halk otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışma anı, 3 yabancı uyruklu vatandaşın otobüsün altında kalışı ve kazayı gören vatandaşların otobüsün altında sıkışan 3 kişiyi kurtarma çabaları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kocaeli
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