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  4. Kocaeli'de korkunç kaza! Bariyer aracı ikiye ayırdı!

Kocaeli'de korkunç kaza! Bariyer aracı ikiye ayırdı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 00:17 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Derince ilçesi D100 Karayolu’nda hafif ticari aracın yol ayrımında bulunan demir bariyerlere çarpması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Kocaeli’nin Derince ilçesi D100 Karayolu 44 Evler Sapağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adem Sözer (45) idaresindeki hafif ticari aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, sapakta bulunan demir bariyerlere ok gibi saplandı.

Kazada Adem Sözer, kullanılmaz hale gelen araç içerisinde sıkışarak ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİNİN ARAÇTAN ÇIKARTTIĞI SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri Sözer’i sıkıştığı yerden çıkartmak için çalışma başlattı.

Ekipler tarafından yapılan müdahale ile Sözer, kısa süre sonra sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi ambulansta yapılan yaralı, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Sözer’in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından araç çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 8İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kocaeli

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