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  4. Kocaeli'de korkunç kaza! Kamyonun çarptığı araç TIR'ın altına girdi

Kocaeli'de korkunç kaza! Kamyonun çarptığı araç TIR'ın altına girdi

16.06.2021 19:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kamyonun çarptığı otomobil park halindeki TIR'ın altına girdi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kocaeli'de korkunç kaza! Kamyonun çarptığı araç TIR'ın altına girdi

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Güney Yanyol Caddesi üzerinde meydana geldi.

PARK HALİNDEKİ TIR'IN ALTINA GİRDİ

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Mehmet K. idaresindeki otomobile, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir kamyon çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobil, Ekrem T.’ye ait park halindeki TIR'ın altına girdi.

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Kaza sonrasında otomobilde bulunan sürücü Mehmet K., Serkan K. ve Ramazan Ş. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü otomobilinin içinde sıkıştığı yerden çıkardı.

HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR

Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Daha sonra ambulansa alınan yaralılardan Serkan K. ve Ramazan Ş., Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, sürücü Mehmet K. ise Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)


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trafik kazası Kocaeli

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