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  4. Kocaeli'de korkunç olay! 4 yaşındaki çocuk halk otobüsünün altında can verdi

Kocaeli'de korkunç olay! 4 yaşındaki çocuk halk otobüsünün altında can verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2020 02:14 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde altına koyduğu parke parçası ile yokuştan aşağıya kayan 4 yaşındaki çocuk, ana yola fırlayınca özel halk otobüsünün altında kalarak can verdi.

Kocaeli'de korkunç olay! 4 yaşındaki çocuk halk otobüsünün altında can verdi

Olay, akşam saatlerinde Dilovası ilçesi Kayapınar Mahallesi Garip Sokak ile Bağdat Caddesi kesişiminde meydana geldi.

HALK OTOBÜSÜNÜN ALTINDA KALDI

Edinilen bilgiye göre, Garip Sokak’ta oyun oynayan 4 yaşındaki Hüsein Ada, altına aldığı tahta parke parçası ile yokuştan kaymaya başladı. Hızla yokuştan inen Ada, duramayarak Bağdat Caddesi’ne fırlayınca o sırada yoldan geçen Dilovası-İzmit hattında yolcu taşıyan Y.D. idaresindeki özel halk otobüsünün altında kaldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kanlar içinde kalan Ada’yı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. Midibüsün arka tekerinin altından çıkarılan küçük çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Dilovası Devlet Hastanesine kaldırıldı.

4 yaşındaki Ada, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası halk otobüsü sürücüsü Y.T. gözaltına alınırken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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